شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر عسكرية تفاجئ الجميع وتكشف عن السبب الخطير وراء التحركات الحوثية باتجاه مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف إعلام غربي ان مليشيا الحوثي ستهاجم مأرب لمواجهة قرار اعادة تصنيفهم جماعة إرهابية



موضحاً ان المليشيا ستقوم بمهاجمة مأرب لان العمل العسكري ورقتهم الأساسية للضغط.



هذا وتمكنت القوات الحكومية من إحباط تحركات عدائية نفذتها مليشيا الحوثي في جبهات محافظتي مأرب والجوف (شمال شرقي اليمن) الساعات الماضية

وتصدت القوات الحكومية لهجمات حوثية في جبهة رغوان شمالي مأرب، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل جندي وإصابة آخرين، بينما تكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

بالتزامن، شنت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً قصفاً مكثفاً على مواقع عسكرية للقوات الحكومية في عدة قطاعات بجبهة مأرب مستخدمة المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيّرة وأسلحة القناصة، في محاولة لتحقيق اختراق ميداني.

