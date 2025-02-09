شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامن السعودي يوجه تحذير لكل المواطنين والمقيميين من هذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد الأمن العام تحذيراته من الرسائل والاتصالات التي تطلب تحديث البيانات البنكية. وشدد الأمن على ضرورة الحذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث البيانات البنكية. وحث على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة أو عن طريق تطبيق كلنا أمن.

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