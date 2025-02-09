شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع انتفاضة شعبية في عدن ...عيدروس الزبيدي يلتقي السفير الامريكي ويطالب بتنفيذ هذا الشيء بصورة طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى سيادة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، ستيفن فاجن، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا.



وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في بلادنا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وفشل الحكومة في تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وفي هذا الشأن، شدد الزُبيدي على ضرورة اضطلاع مجلس القيادة والحكومة بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهما، وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية، ودفع المرتبات، والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لتفعيل الموارد الاقتصادية للبلاد.



وناقش الجانبان، في سياق اللقاء، أهمية تحشيد الدعم الإقليمي والدولي لمساندة مجلس القيادة الرئاسي لانتشال الوضع الاقتصادي المتردي وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة، والحاجة الملحة إلى إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة في هيكل الحكومة والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك تفعيل المؤسسات الإيرادية، وضبط السياسات المالية، وإصلاح وتعزيز عمل الأجهزة الرقابية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

