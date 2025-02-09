لن تصدق ماحدث بعد قيام ولد برمي العاب نارية على امراة تسببت باغمائها بسوق عام في عدن "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب ولد بعراك عنيف بعد استعدافه لامراة برفقة زوجها بالعاب نارية(طماشة)تسبب دويها باغماء المراة.

وقال مواطنون:كان رجل وزوجته متوقفين امام مفرش باحد شوارع الشيخ عثمان يوم السبت حيث قام ولد ١٤ عام برمي طماشة على المراة تسبب دويها باغماء المراة بسبب صوتها القوي على الفور بحث زوجها عن الولد وعند العثور عليه قام بضربه ضرب مبرح.

واضافوا:بعد ذلك ذهب زوج المراة الى بائع الالعاب النارية وابرحه ضربا قبل ان يتدخل المارة ويمنعون عراك كبير كاد يحدث. من/نظير العبدلي

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