شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر نيمار على شعبية الهلال حول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ئل الاسباني ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، عن الشيء الذي قدمه البرازيلي نيمار دا سيلفا للفريق الأزرق قبل رحيله، وذلك خلال مقابلته مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الالمانية. ليجيب كالزادا بقوله: “الرؤية، في نهاية المطاف فهو واحد من اللاعبين الأكثر شعبية في العالم، وهو ما ينعكس من بين أمور أخرى في عدد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، لقد أعطتنا دافعًا واضحًا للنمو. بينما أضاف: “قبل نيمار كان لدينا حوالي 15 مليون متابع، والآن لدينا أكثر من 40 مليون وبقوا معنا، وهذه العلامات التجارية مهمة بالنسبة لنا لأن المملكة دولة شابة جدًا. “60 بالمائة من الناس هم أصغر من 30 عامًا ويقضون معظم حياتهم على شبكات التواصل الاجتماعي”. يذكر أن نيمار لم يشارك مع الهلال سوى في 7 مباريات فقط، شهدت تسجيله هدفًا واحدًا وصناعة 3 آخرين

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