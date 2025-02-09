شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الجيش الوطني تكشف تفاصيل معركة طاحنة بينهم وبين الحوثيين في مأرب..."عشرات القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفشل أبطال القوات المسلحة، اليوم السبت، عدد من المحاولات العدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، في عدّة جبهات قتالية بمحافظتي مأرب والجوف.

وقالت مصادر عسكرية لـ (سبتمبر نت " إن أبطال قواتنا المسلحة أفشلوا عمليات عدائية للمليشيات الحوثية في جبهة "رغوان"، شمالي محافظة مأرب، وأجبروها على التراجع والفرار".

وبحسب المصادر، فإن قواتنا كبدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد، فيما استشهد أحد أبطال قواتنا المسلحة وأصيب آخرون.

وبالتزامن، واصلت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، أعمالها العدائية باستهداف مواقع قواتنا في مختلف القطاعات وذلك بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا والطيران المسيّر وأسلحة القناصة.

وفي السياق، نجحت القوات المسلحة في إعطاب وتدمير آليات ومعدات ثقيلة تابعة للمليشيات بعدة قطاعات في جبهات محافظتي مأرب والجوف، كانت تستخدمها المليشيات في استحداث تحصينات وشق طرقات جديدة في المناطق الأمامية.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني قد دفعت خلال الأسابيع الماضية بمعدات نقل وحراثات حفر إلى مناطق التماس وتقوم باستحداث خنادق وبناء سواتر ترابية، بالإضافة إلى قيامها بزراعة الألغام بالعديد من المناطق.

