6أطعمة تسبب النعاس بمجردتناولها

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عدن - ياسمين التهامي - �عض الأطعمة تحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن تسبب الشعور بالنعاس بمجرد تناولها، إليك 6 أطعمة قد تجعلك تشعر بالاسترخاء وتدفعك إلىيحتوي الدجاج على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز الشعور بالاسترخاء والنومالموز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على استرخاء العضلات وتسهيل النوم كما يحتوي الموز على التربتوفان الذي يعزز إفراز هرمونات النومالحليب من المصادر الغنية بالتربتوفان والكالسيوم، وهما يساعدان على تحفيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النومالشوفانيحتوي الشوفان على الكربوهيدرات التي تساعد في زيادة امتصاص التربتوفان في الدماغ. كما أن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلاتالكرز وخاصة الكرز الحامض يحتوي على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم تناول الكرز يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النومالنعناع له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد في الاسترخاء وتهدئة العقل، مما يعزز الشعور بالنعاسإذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، قد يكون من المفيد تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي قبل النوم

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