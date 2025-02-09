شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...ضبط شابة تقوم بهذا العمل الصادم في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت شرطة محافظة عدن من ضبط شابة تدعى "ذ، م، ع، ع" تبلغ من العمر 17 عامًا، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الشابة كانت تحمل 51 حبة مخدرة من نوع "برازولام"، وذلك بغرض الكسب غير المشروع.

وأكدت الشرطة أنه تم حجز المتهمة مع المضبوطات على ذمة القضية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

