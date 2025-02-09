شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة العسكرية في العاصمة عدن "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات في سوق القات بالممدارة. وقال شهود عيان لعدن الغد إن اشتباكات اندلعت قبل لحظات. وأوضح الشهود أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين وجنود من الشرطة العسكرية.



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