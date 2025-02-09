شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي تحت الضغط.. قرار هام من يايسله قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت تقارير صحفية بأن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، رفض منح لاعبيه إجازة عقب فوز فريقه على الفتح، حيث قرر استئناف التدريبات السبت، استعدادًا لمواجهة النصر المرتقبة في الدوري السعودي. التقارير أوضحت أيضًا أن يايسله فضل إراحة اللاعبين اليوم الأحد لمدة (24 ساعة) فقط، على أن يبدأ الإعداد لمباراة النصر، ابتداءً من غدًا الإثنين، في حين أن لاعبي العالمي حصلوا على إجازة لمدة يومين من الإيطالي ستيفانو بيولي. يأتي هذا القرار على هامش رغبة المدرب الألماني في تجهيز فريقه بشكل كافي من أجل القمة النارية المرتقبة مع النصر، والتي سيقاتل كلا الفريقين خلالها لخطف نقاط المباراة كاملة على حساب الأخر. ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب «الإنماء» في جدة

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