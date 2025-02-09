شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تقوم بهذا الأمر الصادم في قلب العاصمه صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن ازدياد ظاهرة التسول مع قرب رمضان في العديد من المحافظات اليمنية، بخاصة العاصمة صنعاء

موضحاً ان العشرات من الأطفال، النساء، والرجال

يتوزعون في الشوارع والأسواق التجارية والجوامع، وبالقرب من منازل التجار. الجميع يبحث عن المساعدات المالية لتوفير متطلبات رمضان.

واكدت المصادر ان عصابات المتسولين في ريماس والرويشان بصنعاء تقوم بوضع مسامير لكل سائق سيارة لم يعطيهم المال.