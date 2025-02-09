شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرّضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج خلال حفلها في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن جولتها العالمية لعام 2025، حيث سقطت على خشبة المسرح أثناء تفاعلها مع الجمهور بالدبكة اللبنانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تعثّر نجوى كرم بفستانها الطويل، ما أدى إلى سقوطها المفاجئ أثناء أدائها إحدى أغانيها.

ورغم اللحظة الحرجة، تعاملت نجوى مع الموقف بروح مرحة وابتسامة عفوية، قبل أن تنهض بسرعة وتكمل الغناء بكل احترافية.

وعلّقت نجوى بطريقتها العفوية، مشيرة إلى أن الكعب العالي والفستان الطويل كانا السبب في سقوطها.