شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:العثور على قنبلة داخل ثانوية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر أحد المواطنين في الشيخ عثمان على قنبله يدويه في ثانويه عثمان عبده بمديرية الشيخ عثمان في عدن.

بحسب مصادر فانه تم ابلاغ الجهات الامنية التي حضرت حيث قرر خبراء المتفجرات بأن يتطلب تفجيرها لانها نسبه خطورتها عليهم 99% .

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