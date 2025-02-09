شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى النادي الأهلي والذي يقوده الألماني ماتياس يايسله دفعة قوية، وذلك قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي. ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن تدريبات الأهلي الأخيرة، شهدت مشاركة الظهير بسام الحريجي، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، ليصبح بذلك جاهزًا للمشاركة مع الراقي خلال الفترة القادمة. يذكر أن الحريجي غاب عن الراقي خلال الآونة الأخيرة، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة، خلال مباراة التعاون في الدوري السعودي

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