شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تستقيل من عملها بسبب تعرضها للعض "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقالت فتاة من وظيفتها في معرض علمي بعد حادثة غير متوقعة تعرضت فيها للعض أثناء أداء عملها.

وقالت الفتاة في فيديو: “أعمل كمرشدة في معرض علمي، وفجأة جاء سائح مع ابنه الصغير البالغ من العمر خمس سنوات وطلب أن يلعب ابنه بالألعاب الموجودة في المعرض”.

وتابعت الفتاة: “حاولت أن أوضح له أن هذا معرض علمي ولا توجد ألعاب مناسبة للأطفال الصغار، لكنه أصر على أن يلعب ابنه ” .

وأضافت الفتاة: “أثناء اصطحابي للطفل في المعرض، قام بعضي في إصبعي وشعرت بكهرباء في يدي، وحاولت البحث عن والده ولم أجده، وبعدها قلت ‘أوكي باي للدوام”.