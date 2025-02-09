شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تستقيل من عملها بسبب تعرضها للعض "فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استقالت فتاة من وظيفتها في معرض علمي بعد حادثة غير متوقعة تعرضت فيها للعض أثناء أداء عملها.
وقالت الفتاة في فيديو: “أعمل كمرشدة في معرض علمي، وفجأة جاء سائح مع ابنه الصغير البالغ من العمر خمس سنوات وطلب أن يلعب ابنه بالألعاب الموجودة في المعرض”.
وتابعت الفتاة: “حاولت أن أوضح له أن هذا معرض علمي ولا توجد ألعاب مناسبة للأطفال الصغار، لكنه أصر على أن يلعب ابنه ” .
وأضافت الفتاة: “أثناء اصطحابي للطفل في المعرض، قام بعضي في إصبعي وشعرت بكهرباء في يدي، وحاولت البحث عن والده ولم أجده، وبعدها قلت ‘أوكي باي للدوام”.
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