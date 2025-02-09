شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن مقتل قيادي حوثي كبير وسط العاصمة صنعاء "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قي قيادي حوثي حتفه برصاص مسلح قبلي في العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية متطابقة ان مسلح قبلي قتل القيادي الحوثي يحيى زبارة برصاصة في الرأس بحي دارس بالعاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر ان المسلح قام بعملية القتل بعد قام القيادي زبارة بالتحرش بأخت المواطن والذي تمكن من الفرار بعد العملية .

الجدير ذكره ان الحوثيين قاموا أكثر من مرة بإطلاق سراح قيادات حوثية متورطة بجرائم قتل واغتصاب والتي تنتهي بعودة ابناء القبائل للسلاح للدفاع عن أعراضهم نتيجة للانهيار الأمني والقضائي والتعصب لصالح الحوثيين .

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