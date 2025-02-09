العراسي: وزارة التربية والتعليم بصنعاء لم ترسل كشوفات حوافز المعلمين لاقرارها

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عدن - ياسمين التهامي - ف الكاتب الصحفي خالد العراسي ان وزارة التربية والتعليم بصنعاء لم ترسل الكشوفات الخاصة بحوافز المعلمين إلى مكاتب التربية بالمحافظات لإقرارها. وأشار إلى ان هذه الخطوة تجعل العمل منسقا مع وزارة المالية من أول خطوة. ولفت الى ان التنسيق بين الوزارتين يمنع حصول عراقيل يتضرر منها المعلمين. كما كشف العراسي انه تقرر عقد إجتماع اليوم (الأحد) بين وزيري التربية والمالية للتنسيق والاتفاق والبت في موضوع الحوافز والمرتبات. يذكر ان حوافز المعلمين لشهري جمادي الآخرة ورجب 1446 هجرية، لم تصرف، رغم ان العام الدراسي على وشك الانتهاء مع نهاية شهر شعبان الجاري. وبناء على اقرار كشوفات الحوافز من قبل مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، يوجه وزير التربية والتعليم صندوق دعم المعلم بالصرف، وبموجب التوجيه يقوم الصندوق بالبدء باجراءات الصرف وتجهيز الشيكات، والتي ترسل إلى وزارة المالية لتوقيعها بعد توقيعها من المخولين بالتوقيع في صندوق دعم المعلم. وبالتالي فإن عدم ارسال كشوفات الحوافز إلى مكاتب التربية لاقرارها، يعني ان عملية الصرف ستتأخر الى نهاية العام الدراسي الذي لم يتبق منه سوى اسبوعين وبضع ايام.

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