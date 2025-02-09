شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن صرف مكرمة مالية لهذه الجهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت ألوية العمالقة الجنوبية، صباح اليوم، بدء صرف مكرمة مالية لصالح أسر الشهداء ومنتسبي القوة، في إطار الدعم المقدم لهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت قيادة الألوية أن المكرمة تشمل مبلغ 300 ألف ريال لأسر الشهداء، و200 ألف ريال لأفراد القوة، وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

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