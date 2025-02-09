شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بإقالة بن مبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اص: أكدت مصادر اتخاذ السعودية قراراً بإقالة رئيس الحكومة الموالية للتحالف السعودي أحمد عوض بن مبارك ، وتعيين آخر. وقالت المصادر إن قراراً مرتقباً سيصدره رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بايعاز سعودي بإقالة بن مبارك وذلك بسبب تصاعد الغضب الشعبي ضد المجلس والحكومة نتيجة انهيار الوضع المعيشي والخدمات وخاصة الكهرباء. مضيفة أن ابرز المرشحين عضو المجلس الرئاسي القيادي في الإصلاح عبدالله العليمي

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