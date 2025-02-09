شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية تدريجية للبرد في اليمن باستثناء 5 محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر في تقريره اليوم أن تسود أجواء صحوة وباردة خلال فترات الليل والصباح الباكر على عدد من المحافظات اليمنية، التي تشمل (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء). وأشار المركز إلى أن تلك الأجواء ستكون باردة نسبيًا في المرتفعات الجبلية، حيث من المتوقع أن تسجل درجات حرارة منخفضة خلال الساعات الأولى من اليوم. كما ذكر المركز في نشرته الجوية المتعلقة بالتوقعات للـ 24 ساعة القادمة، أن الأجواء في المناطق المرتفعة مثل (الجوف، مأرب، المحويت، ريمة، إب، الضالع) ستظل باردة نسبيًا، بينما ستسود الأجواء الصحوة مع بعض الغيوم الجزئية خلال النهار على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم كانت كالتالي: في ذمار: 4 درجات مئوية في البيضاء: 4 درجات مئوية في عمران: 5.4 درجة مئوية في صنعاء: 6.3 درجة مئوية في إب: 8 درجات مئوية وفيما يخص المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا في عموم المناطق الساحلية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى. أما في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، فسيكون هناك رياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا. كما أشار المركز إلى أن أجواء المناطق الصحراوية ستظل صحوة وباردة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة التي قد تنشط أحيانًا لتثير الأتربة والرمال. وفي ضوء هذه التوقعات، حذر مركز الأرصاد المواطنين، خاصةً كبار السن، الأطفال، المرضى، والعاملين في فترات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، وأوصاهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم

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