شكرا لقرائتكم خبر عن بداية السقوط للمليشيا وفرار مقاتليها من العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

شهدت مليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتياً انهياراً واسعاً في صفوفها، مع تقارير تفيد بهروب مئات من مقاتليها من العاصمة السودانية الخرطوم باتجاه دارفور.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن انسحاب المقاتلين يأتي بالتزامن مع غياب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسط تزايد الضغوط العسكرية والسياسية على المليشيا التي تعاني من تفكك داخلي وتراجع كبير في قدرتها على الصمود في معارك الخرطوم.

وتشير التحليلات إلى أن هذا الانهيار يعكس تصدعاً كبيراً في بنية قوات الدعم السريع، مما قد يعيد رسم ملامح الصراع في السودان خلال الفترة المقبلة.