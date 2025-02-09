شكرا لقرائتكم خبر عن كم يتقاضى أشرف حكيمي في عقده الجديد مع باريس؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن نادي باريس سان جيرمان يوم الجمعة تجديد عقد مدربه لويس إنريكي وثلاثة من لاعبيه الرئيسيين، منهم القائد المغربي أشرف حكيمي، حيث تم تمديد عقده حتى يونيو 2029. وتم التوصل إلى اتفاق لزيادة راتب حكيمي، الذي سيصل إلى 14 مليون يورو صافية (28 مليون يورو إجماليًا)، مما يجعله الظهير الأيمن الأعلى أجرًا في العالم. حكيمي يعد لاعبًا “غير قابل للمساس” بالنسبة للمدرب لويس إنريكي، وقد سجل هدفين في الدوري الفرنسي هذا الموسم وهدفًا في دوري أبطال أوروبا

كانت هذه تفاصيل خبر كم يتقاضى أشرف حكيمي في عقده الجديد مع باريس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.