شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله الحكم لفاسكيز عن ركلة الجزاء في ديربي مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �دت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد العديد من الآراء المتباينة حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد الفريق الملكي. الحوار الأبرز كان بين الحكم وأسينسيو ولوكاس فاسكيز، حيث اقترب الأول من الحكم لطلب تفسير بشأن الواقعة، وشرح الحكم، الذي أشار إلى أنه لم يرَ الواقعة بشكل واضح على الهواء مباشرة، قائلاً: “كانت ركلة قوية”. أما مع لوكاس فاسكيز، فقد كان الحديث أكثر استرخاءً، حيث اعترف الحكم بأنه لم يتمكن من مشاهدة اللقطة بشكل جيد في الحركة البطيئة، وهو ما جعل الأمور تبدو كأنها “ركلة جزاء” في تلك اللحظة. وفي النهاية، احتسبت ركلة الجزاء لصالح أتلتيكو مدريد، بعد العودة لتقنية الفار ليتمكن الفريق من التقدم بهدف في المباراة

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