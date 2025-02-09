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ماركا: برشلونة الفائز الوحيد من نتيجة الديربي

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ماركا: برشلونة الفائز الوحيد من نتيجة الديربي

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة ماركا أن نتيجة الديربي ما بين وأتلتيكو مدريد جاءت في مصلحة برشلونة. وفرض الأتلتي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على الملكي في ملعبه، ليظل الفريقان في جدول الترتيب كما هما، ريال مدريد أولًا برصيد 50 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثانيًا بـ49 نقطة. ومن المقرر أن يخوض برشلونة صاحب المركز الثالث بـ 45 نقطة لقاء هام اليوم ضد إشبيلية، وفي حال فوزه، سوف يتقلص الفارق مع أتليتكو مدريد إلى نقطة واحدة ومع ريال مدريد إلى نقطتين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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