شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: برشلونة الفائز الوحيد من نتيجة الديربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة ماركا أن نتيجة الديربي ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد جاءت في مصلحة برشلونة. وفرض الأتلتي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على الملكي في ملعبه، ليظل الفريقان في جدول الترتيب كما هما، ريال مدريد أولًا برصيد 50 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثانيًا بـ49 نقطة. ومن المقرر أن يخوض برشلونة صاحب المركز الثالث بـ 45 نقطة لقاء هام اليوم ضد إشبيلية، وفي حال فوزه، سوف يتقلص الفارق مع أتليتكو مدريد إلى نقطة واحدة ومع ريال مدريد إلى نقطتين

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