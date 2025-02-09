بالتزامن مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك حكومة التغيير والبناء بالعاصمة صنعاء تناقش هذا الأمر الهام

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عدن - ياسمين التهامي - �اقش رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، الاستعدادات القائمة لتعزيز الوضع التمويني والسلعي لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع القطاع التجاري. وفي لقاء جمعهما، اليوم السبت، بصنعاء، تطرق الرهوي والمحاقري إلى ضرورة متابعة برامج التوطين للصناعات التحويلية بما تمثله من أهمية في توطين الصناعات والعمل على حمايتها وتوفير مقومات توسعها وازدهارها. كما ناقش اللقاء برامج التمكين الاقتصادي، وضرورة أن تكون للمشروعات سلاسل قيمة تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد لما لها من أهمية في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال البدء في مشروعات الاقتصاد المجتمعي والريفي بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ولفت الرهوي إلى أهمية تضافر جهود الوزارة مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة لإحداث نقلة نوعية في مشاريع سلاسل القيمة وتوطين الصناعات، مؤكداً ان هناك مسئولية كبيرة على قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بواقع الاستثمار وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية بالاستفادة من المدخلات المحلية. وبارك كافة المشاريع التي تم إنجازها في هذا القطاع حتى الآن والتي تترجم برنامج الحكومة لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات وإنجاز معاملات المواطنين والجهات.

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