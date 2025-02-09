شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 19.. رونالدو يحلق في الصدارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نالدو لاعب النصر السعودي حافظ كريستيانو رونالدو لاعب النصر على تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 19 من المسابقة، اليوم الاحدبطولات الرئيسيه الأخبار الدوري السعودي النصر السعودي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 19.. رونالدو يحلق في الصدارة أحمد عويس كتب أحمد عويس الخميس 6 فبراير 2025 ,9:39 م اخر تحديث 8 فبراير 2025 ,9:11 م رونالدو لاعب النصر السعودي حافظ كريستيانو رونالدو لاعب النصر على تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 19 من المسابقة، مساء اليوم السبت. طالع أيضاً.. ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ19 سجل رونالدو هدف في فوز فريقه النصر على الفيحاء، بينتجة 2-1، ليصل إلى 16 هدفًا هذا الموسم بعد مرور 19 جولة من الدوري السعودي. كما أحرز كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، هدفًا في انتصار فريقه على التعاون بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى هدفه رقم 14 في الدوري السعودي، محتلًا المركز الثاني خلف رونالدو. وسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، الهدف الـ13 له هذا الموسم، في مباراة فريقه أمام ضمك التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء اليوم السبت. ترتيب هدافي الدوري السعودي - كريستيانو رونالدو - النصر - 16 هدفًا. - كريم بنزيما - الاتحاد - 14 هدفًا. - ماركوس ليوناردو - الهلال - 13 هدفًا. - ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا. - عبد الرزاق حمدالله - الشباب - 12 هدفاً. - جورج نكودو - ضمك - 11 هدفاً. - خوليان كينيونيس - القادسية - 11 هدفاً. - أوباميانج - القادسية - 10 أهداف. - موسي بارو - التعاون - 10 أهداف. - سيرجي سافيتش - الهلال - 9 أهداف. - إيفان توني - الأهلي - 9 أهداف - ميزياني ماوليدا - الخلود - 9 أهداف. - عبد الله ال سالم - الخليج - 9 أهداف. - حسام عوار - الاتحاد - 8 أهداف. - موسي ديمبيلي - الاتفاق - 7 أهداف. - تاليسكا - النصر - 6 أهداف. - ستيفين برجوين - اتحاد جدة - 6 أهداف. - مالكوم - الهلال - 5 أهداف. - كريم البركاوي - 5 أهداف. - جابرييل فيجا - الأهلي - 5 أهداف. - ساديو ماني - النصر - 5 أهداف. - روبرتو فيرمينو - الأهلي - 5 أهداف. - رياض محرز - الأهلي - 5 أهداف. يمكنكم متابعة ترتيب هدافي الدوري السعودي

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