فاجعة كبرى لطارق عفاش وأسرته (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - �ستكمال اهدافها الوطنية. تفاصيل: تعز تستعد لاهداء اليمنيين الخلاص واتفقت قراءات سياسيين ومراقبين يمنيين وعرب لثورة الشباب في اليمن (11 فبراير) في سياق التحضير لاحياء ذكرى اندلاعها عام 2011م، ضد الرئيس الاسبق علي صالح عفاش ونظامه العائلي الفاسد والمستبد والمرتهن للخارج، في أن "اكبر اخطاء ثورة 11 فبراير في اليمن هي تفاوضها مع النظام السابق". مشيرين إلى أن "الثورات الشعبية تنجح في احداث التغيير الجذري الشامل خلال وقت قياسي عندما تنجح في الاطاحة بكامل النظام الحاكم، الذي دعا سوءه وفساده واستبداده للثورة عليه". وشددوا على أن "ثورة الشباب في اليمن اخطأت بتسامحها في القبول بالتفاوض مع النظام السابق والتدخل الخارجي".ولفت السياسيون في مقالات وتغريدات مواكبة لذكرى ثورة الشباب إلى أن " السعودية والامارات وامريكا استطاعت تدبير مخارج للرئيس الاسبق علي عفاش، منها تفجير مسجد النهدين بدار الرئاسة، لتسويغ تدخلها في الالتفاف على الثورة بتسوية سياسية وضعها عفاش وتبقي نظامه الفاسد لتنفيذ ثورة مضادة". موضحين أن "ما سُمي المبادرة الخليجية لتسوية الازمة اليمنية وآليتها التنفيذية، كانت اكبر خدعة وقعت فيها ثورة الشباب، لكونها احالت الاحداث من ثورة شعبية إلى ازمة سياسية، وأبقت بتواطؤ من الاحزاب مع الاسف، على نظام عفاش وحزبه مشاركا في الحكم للفترة الانتقالية بخمسين بالمائة". ونوهوا بأن "الخدعة لم تقتصر على هذا فحسب، بل امتدت إلى تأمين حصانة قانونية بعدم المساءلة او المحاسبة او الملاحقة القضائية لعلي عفاش و800 من اركان نظامه. ما وفر له الاحتفاظ بالاموال المنهوبة والتفرغ لاجهاض ثورة الشباب وتشويهها وتسويدها بثورة مضادة، تبيض عهد نظامه". مُذكرين بسلسلة "احداث الاضطراب والتدهور العام للأوضاع التالية لتسليم عفاش الصوري للسلطة إلى نائبه عبدربه منصور هادي". في اشارة إلى انقطاع خدمات الكهرباء والمياه وتقطع تموين المشتقات النفطية، وجرائم الاغتيالات لسياسيين وامنيين وعسكريين والهجمات على مؤسسات الأمن والجيش. واستطاع عفاش بأموال الشعب المنهوبة تمويل تعميم الاضطراب العام في البلاد عبر مئات الاعتداءات على انابيب النفط والغاز وعلى ابراج وشبكة كهرباء محطة مارب الغازية وغيرها مما تسببت في تعميم شعور بالاحباط بين اوساط المواطنين وتحويله إلى سخط شعبي، عبر الاحتجاجات والاعتصامات وصولا للانقلاب. رافق هذه الثورة المضادة التي قادها علي عفاش، رغم تسامح الثورة الشبابية الشعبية معه ومنحه الحصانة القانونية من الملاحقة والمساءلة القضائية؛ حملة اعلامية وسياسية شعواء عبر ترسانة اعلامية سرعان ما انشأها بدعم اماراتي لتشمل قناة فضائية واذاعة خاصة وصحفا يومية، تحظى بتقنيات وكوادر اجنبية ومحلية محترفة. وساعد عفاش، على بلوغ مآربه، التي جاهر بها علنا متوعدا الحكومة بما سماه "المعارضة على اصولها"، انتشار قيادات المؤتمر الشعبي وكوادره بجميع مؤسسات الدولة ومفاصلها، وافشالهم هذه المؤسسات، رغم تمكن ثورة الشباب من الاطاحة بقياداتها ورموزها الفاسدة عبر ثورة المؤسسات، إلا أن "الدولة العميقة" لعفاش ظلت اكبر. تمكن عفاش، عبر منظومة حكمه الفاسدة، من اعلاميين وسياسيين وعسكريين ومشايخ ومنظمات مجتمع مدني، وباغداقه الاموال المنهوبة عليهم، تشويه عهد التغيير وتحميل ثورة الشباب اوزار فساده ومؤامراته وثورته المضادة، وصولا لتأجيج الشارع للثورة على الرئيس هادي وحكومة الوفاق باستغلال ازمات المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وبعد فشل محاولاته الانقلابية المتكررة، واخرها في (11 يونيو 2013) تحت مسمى "ثورة شعبية ساخطه على الانهيار العام خدميا واقتصاديا، والانفلات التام اداريا وأمنيا"؛ اوعز بمهمة تنفيذ الانقلاب لجماعة الحوثي، خصوم الامس حلفاء اليوم، عبر تسليم معسكرات الحرس الجمهوري لهم والتحالف معهم ضد الرئيس هادي والحكومة ومؤتمر الحوار.

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