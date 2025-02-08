شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم لكل من يرغب دخول المملكة العربية السعودية عبر شركات النقل الجماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضافت شركات النقل الجماعي البري الدولي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية خمسين ريالًا سعوديًا إلى اسعار تذاكر الركاب.



وأشار عددًا من اقرباء المغادرين لأداء العُمرة توقعنا ان وزارة النقل تتابع توجيهاتها بعدم الرفع المائة ريال سعودي السابقة، لكن الشركات ضربت به عرض الحائط.



واضافوا أن وقوف قياداتي وزارة النقل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بلادنا موقف المتفرج تجاه هذه الزيادات يظهر أن توجيهاتهما لا تخرج عن اطار الاستهلاك الإعلام، أو أن الشركات الناقلة نفوذها اقوى من الوزارتين.



يذكر أن وزارة النقل كانت قد عقدت أواخر الشهر الماضي لقاءًا مع الشركات المعنية بعدم الرفع..ولكن يبدوا أنه كان مجرد حقنة مهدئة فقط؛ حيث لم يتحقق ذلك في أرض الواقع.