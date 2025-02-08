شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات درع الوطن تفاجئ الجميع وتكشف حقيقة التمرد العسكري الذي حصل مساء امس في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغرب مصدر مسؤول في قوات "درع الوطن"، الفبركات الإعلامية والمزاعم المتدوالة بشأن تمرد احد قادة الألوية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء امس.

واكد المصدر ان قوات الشرطة العسكرية التابعة لقوات درع الوطن اعترضت آليات عسكرية تابع للواء الرابع الفرقة الثانية بقيادة اسامه عبدالكريم محسن، عقب مغادرتها مقر اللواء في ال بمحافظة لحج، مُخالفة الآليات والإجراءات المعمول بها، ودون إبلاغ قيادة العمليات، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة العسكرية التي توجب الحصول على تصريح مسبق لأي تحرك ميداني.

وأضاف أنه تم السيطرة على الموقف وإعادة الاطقم إلى مقر اللواء، ويتم التحقيق حاليا واتخاذ الإجراءات العسكرية موكدا أن قوات درع الوطن ملتزمة بالنظام والقانون العسكري في ضبط اي مخالفات عسكرية تابعة لقواتها.

