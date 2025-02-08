شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجنوبية تهاجم مواقع تابعة لتنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باغتت القوات الجنوبية في اليمن، الجمعة، بعملية نوعية خاطفة كهوف ومخابئ لتنظيم القاعدة في محافظة أبين، شرقي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت تطهير عدد من الأوكار التي كان يتحصن فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في جبال مديرية المحفد بمحافظة أبين".

ونقل البيان عن قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد نصر عاطف اليافعي، قوله إن" عمليات الرصد والتتبع كشفت عن وجود عناصر إرهابية في عدد من كهوف الجبال المطلة على مديرية المحفد، مما استدعى تنفيذ عملية عسكرية نوعية".

وأكد اقتحام القوات كهوف وأوكار تنظيم القاعدة والاشتباك مع العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن "العملية أسفرت عن تطهير 3 أوكار حيث تقوم فرق نزع المتفجرات بعمليات التأمين حاليا".

وقال المسؤول العسكري إن "القوات تواصل عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار، في حين تستمر عملية تأمين الأوكار التي تم تطهيرها بشكل كامل."

وأضاف أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الجنوبية لمكافحة الإرهاب وتأمين المناطق التي تحاول الجماعات الإرهابية اتخاذها نقاط تمركز لتهديد الأمن والاستقرار".

في سياق متصل، اعترف تنظيم القاعدة بمقتل أحد قادته في مديرية الوادي شرقي محافظة مأرب وذلك إثر انفجار دراجة نارية مفخخة.

ونشرت حسابات تابعة لتنظيم القاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي بيان نعي للقيادي "أبي يوسف المحمدي الحضرمي" والذي قتل أمس الخميس، في منطقة الصمدة، بمديرية الوادي شرقي مأرب.

والشهر الماضي، أقر التنظيم بمقتل القيادي محمد بن صالح المغي، المكنى "أبو علي الديس"، بجانب القيادي عمار بن صالح بن محمد العولقي، المكنى أبو صالح الديولي، وذلك في ضربة لطائرة أمريكية بدون طيار في محافظة شبوة.

ويأتي ذلك عقب تصاعد هجمات تنظيم القاعدة ضد القوات الجنوبية والتي شملت القتل وزرع العبوات الناسفة والكمائن وتحركات مشبوهة في شبوة وأبين بدعم من مليشيات الحوثي، وفقا لمصادر حكومية.



