شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض لثلاثة يمنيين خارج الوطن... وأسرهم تطالب بكشف مصيرهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

أعلنت صفحة "يمنيون في مصر" على موقع فيسبوك عن تغيب ثلاثة يمنيين عن ذويهم منذ عدة أيام دون أي معلومات عن أماكن وجودهم.

وبحسب الصفحة فان المفقودين الثلاثة هم: خالد علي أحمد المطري، أحمد محمد أحمد هيسان، وراجح حسين صالح عبيه.

وناشد مشرفوا صفحة "يمنيون في مصر" الجميع المساعدة في العثور عليهم أو تقديم أي معلومات قد تسهم في الوصول إليهم، داعية إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة في حال توفر أي تفاصيل.