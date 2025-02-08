لن تصدق اين وبرفقة من...ظهور جديد للجنرال علي محسن الأحمر "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - نشر النائب بالبرلمان محمد الحزمي صورة تجمعه بعلي محسن الأحمر . وقال الحزمي : ‏زرنا اليوم احد ابرز رجال اليمن المعاصر

من له منا واجب الزيارة الأخوية

الاخ /نائب رئيس الجمهورية السابق القائد علي محسن الأحمر حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأضاف : انه كتاب من تاريخ اليمن المعاصر يمتعك بمعلوماته الغزيرة ، برغم انه لم يعد له منصباً في الدولة إلا انه مازال يتمتع بحب الكثير له ولا أدل من ذلك كثرة الزائرين على مدار الساعة من رجالات اليمن

وأختتم : انه الجنرال الذي لم يأفل نجمه بأفول منصبه .

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