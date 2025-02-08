شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد التمرد العسكري مساء امس...العميد طارق صالح يرسل اول دعم للعاصمة عدن "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفد عضو مجلس القيادة الرئاسة طارق صالح مستشفى الصداقة بكميات من الادوية.

ووصلت كميات من الادوية مقدمة من العميد طارق صالح الى مستشفى الصداقة خاصة بمركز الغسيل الكلوي.

والادوية والمستلزمات الطبية التي وصلت خاصة بمرضى الفشل بالمركز



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