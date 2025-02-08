شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول بقوات درع الوطن يوضح حول خروج آليات واطقم دون بلاغ عملياتي بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مصدر مسؤول في قوات "درع الوطن"، اليوم، صحة ما تم تداوله حول خروج آليات عسكرية تابع للواء الرابع الفرقة الثانية بقيادة ،اسامه عبدالكريم محسن بشكلٍ مُخالف للآليات والإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن التحرك تم ليل أمس دون إبلاغ قيادة العمليات، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة العسكرية التي توجب الحصول على تصريح مسبق لأي تحرك ميداني.

وكشف المصدر عن أن اسامه عبدالكريم محسن كان قد "افتعل أزمةً مع أهالي منطقة القريشة بردفان قبل خمسة أشهر"، ما دفع القيادة إلى اتخاذ قرار بنقله من موقعه السابق، إلى منطقة رأس العارة، بمديرية المضاربة، واحلال قوات اللراء الثالث الفرقة الثانية بقيادة ياسر احمد ناصر اليافعي، بموقعه ضمن إجراءات اتخذتها القيادة في إطار قواتها .

وفقًا للمصدر، قام اسامه عبد الكريم محسن ليلة أمس بـ"تحريك مجموعة أطقم وعربات عسكرية تابعة للواء بشكلٍ مفاجئ"، مغادرًا الموقع دون إرسال أي بلاغ عملياتي إلى غرفة العمليات، وهو ما يُعتبر خرقًا جسيمًا للبروتوكولات العسكرية داخل القوات.

وأضاف أن وحدات عسكرية تابعة لـ"درع الوطن" اعترضت مسيرته، وأجبرته على العودة إلى مقر اللواء، حيث جرى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الموقف.

موكدا أن قوات درع الوطن ملتزمة بالنظام والقانون العسكري في ضبط اي مخالفات عسكرية تابعة لقواتها