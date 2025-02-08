شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يفاجئ الجميع ويكشف عن دور كبير ومهم سيلعبة العميد "احمد علي عبدالله صالح"...وهذا مصير جثة والده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وقع خبير عسكري يمني، إخراج جثمان الرئيس الراحل صالح، بالطريقة التي استخرج بها جثمان زعيم المليشيات ومؤسسها حسين الحوثي.

وأشار الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، إلى احتمال استنساخ التجربة اللبنانية في اليمن، متسائلًا عن دور أحمد علي عبدالله صالح، في المرحلة المقبلة، الذي سيمارس دور سعد الحريري..

وقال الذهب، في منشور على منصة إكس: “هل سيصبح أحمد علي صالح نسخة لسعد الحريري في اليمن؟”.

وأضاف: “قد لا يحتمل المستقبل دورة جديدة من العنف، حسب وجهة نظر محركي هذا العنف، لكن حساباتهم لا تقوم على وعي حقيقي بأن الدماء لا تنسى”.

وتابع الذهب، قائلًا: “إن الذي أخرج جثمان حسين الحوثي من مدفنه المجهول، سيخرج جثمان علي عبد الله صالح، وهكذا تدور العجلة”.

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