شكرا لبحثكم عن خبر تسليم أدوية ومستلزمات طبية لمرضى الفشل الكلوي في عدن برعاية العميد طارق صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صالح العبيدي :في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم القطاع الصحي، قدم العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، مساعدات طبية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للأطفال المصابين بالفشل الكلوي، وذلك من خلال دائرة الخدمات الطبية بالمقاومة الوطنية، بقيادة الدكتور طارق العزاني.

وقد تم تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة في العاصمة عدن، استجابة للمناشدات الطارئة التي تقدم بها المركز لضمان توفير العلاجات اللازمة للمرضى.

وأعرب المرضى والطاقم الطبي عن شكرهم العميق للعميد طارق صالح على هذه اللفتة الإنسانية التي أسهمت في تخفيف معاناتهم، مؤكدين أن هذه المساعدة تعكس اهتمامه بتقديم الدعم اللازم للمرضى والقطاع الصحي في عدن.