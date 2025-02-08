شكرا لقرائتكم خبر عن ابطالها طفل وطفله...معجزة ربانية يشهدها جنوب صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة جديدة يشهدها جنوب صنعاء – محافظة ذمار – تمثلت في نجاة طفله وشقيقها من موت محقق غرقا بعد ثلاثة أيام من جرفهما بالسيول التي ضربت مديرية وصاب السافل وجرفت اسرتهما بالكامل.

وقالت مصادر محلية إن الأهالي في عزلة بني موسى بمديرية وصاب السافل، تمكنوا من انتشال الطفلة مرام وشقيقها جاد وليد طالب، وهما لا يزالان على قيد الحياة، بعد أن كانت السيول قد جرفتهما ليل الجمعة الماضية.

وأضافت المصادر، أن الطفلين نقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بعد أن كانا قد تعرضا لرضوض وجروح في الرأس، وكسور في أطرافهما، إثر جرفهما بالسيول.

المصادر بينت أن الطفلين مرام وجاد هما الناجيان فقط من أسرة جرفت السيول منزلهما، ما تسبب بوفاة خمسة من أفرادها.

وكانت مديرية وصاب السافل شهدت أمطارا وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضية، تسببت بوفاة ما يقارب 22 شخصًا، وجرف أكثر من سيارتين، وعدد من المنازل والمحال التجارية.

يأتي ذلك بعد معجزة انتشال طفل حياً يوم الجمعة الماضية 2024/8/30، بعد أن جرفته السيول في مديرية ملحان بمحافظة المحويت.

وقالت مصادر محلية، إن الأهالي عثروا على طفل على قيد الحياة، يبلغ من العمر سبع سنوات، كانت السيول جرفته لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وأضافت أن الطفل انتُشل من أحد مجاري السيول الواقعة في مديرية ملحان، ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج.