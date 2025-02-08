شكرا لقرائتكم خبر عن لنوم صحي بحسب العمر...تعرف على عدد الساعات التي يحتاجها جسمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تختلف ساعات النوم من شخص لآخر حسب المرحلة العمرية التي يمر بها، فمنهم من يفضل النوم لساعات متأخرة، ومنهم من تكفيه 4 ساعات يوميًا. وتقل احتياجات النوم مع التقدم في العمر، ومن الطبيعي أن نأخذ قيلولة أثناء النهار أيًا كان العمر، وفقًا لمنظمة Sleep Health Foundation المهتمه بالتوعية حول النوم الصحي.

* عدد ساعات النوم للأطفال من الولادة وحتى الشهرين، تتراوح مدة النوم ما بين النصف ساعة و4 ساعات على مدار اليوم، مع العلم بأن الأطفال الذين يرضعون بشكل طبيعي تقل ساعات نومهم إلى ساعتين يوميًا. مع بداية الشهر الثاني، ينام الأطفال لمدة أطول في كل مرة خاصة في الليل، وذلك بسبب تطور إيقاع الساعة اليومية بداخلهم، ما يجعلهم يفضلون النوم ليلًا واليقظة نهارًا. بحلول الشهر السادس، يحصل الأطفال على فترة نوم تتراوح بين 5 إلى 8 ساعات ليلًا، مع احتمالية استيقاظهم في منتصف الليل ولتجنب ذلك من المهم تعليمهم الذهاب بأنفسهم إلى السرير في هذه السن، ليصبحوا أكثر قدرة على تهدئه أنفسهم. من عمر شهرين إلى 12 شهر، تنخفض القيلولات النهارية إلى قيلولتين، ومن عمر العامين إلى ثلاثة أعوام، تصبح القيلولة أقر شيوعًا بشكل تصاعدي.

* عدد ساعات النوم للمراهقين يميل الأشخاص في هذه الفئة العمرية إلى النوم لساعات أطول، مع الذهاب للفراش في وقت متأخر، حيث تترواح فترة النوم بين 8 و10 ساعات، ومع ذلك يجب أن تكون ساعات النوم في حدود المعقول، وتدريبهم على عادات النوم الجيد.

* عدد ساعات النوم للبالغين تستقر متطلبات النوم مع بداية مرحلة العشرينات، مع وجود اختلافات فردية فمنهم من يقتصر نومه في بضع ساعات، لكن معظمهم يحتاج ما بين 7و9 ساعات في الليلة للشعور باليقظة والعمل بشكل أفضل خلال اليوم التالي، وتتراوح أعمار هذه الفئة بين 18 إلى 46 عامًا.

* عدد ساعات النوم لكبار السن أما عن كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا فهم يقضون وقتًا أطول في السرير نتيجة المشاكل الصحية التي يعانون منها، وفي حالة حفاظهم على صحتهم فإن احتياجهم للنوم مماثل بشكل كبير لما كان عليه في مرحلة البالغين إن لم يكن أقل حيث تتراوح ساعات النوم لديهم بين 7 و8 ساعات.