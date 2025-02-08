شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر في رئاسة الجمهورية تكشف عن تشكيل حكومة جديدة "جنوبية " ...الاسماء والمناصب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مؤكدة في رئاسة الجمهورية اول امس الخميس إن أسماء المرشحين في تشكيلة الحكومة الطارئة الجنوبية التي شكلت بتوجيهات عاجلة للمحامي الغريب من الرئيس الزبيدي.

وكان بعض اعضاء مجلس القيادة الرئاسي السابق أبدو امتعاضهم الشديد من هذا القرار الاحادي الجانب مما سبب بعض التوتر واللجؤ الى قيادة السعودية و الامارات

وبذلك تم تجاوز تلك المشادات وتم الاتفاق وإعطاء الحكومة الجديدة الضؤ الأخضر لانقاذ الوضع المشتعل في المحافظات الجنوبية. وتحت اشراف مجلس القيادة الرئاسي الجديد للجنوب برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي وعضوية اللواء البحسني والشيخ المحرمي

وتتكون حكومة الغريب من 26 وزيراً

وكشفت نفس المصادر عن الاسماء لوزراء حكومة الانقاذ الجنوبية وهم كالتالي: 1.رئيس الوزراء المحامي علي هيثم الغريب 2.وزير الداخلية اللواء أحمد سعيد بن بريك 3. وزير المالية الأستاذ عدنان الكاف 4. وزير الخارجية

د شائع محسن الزنداني 5.وزير الدفـاع اللواء

هيثم قاسم طاهر 6.وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذة هدى العطاس. 7.وزير الأشغال العامة والطرق المهندس خالد الحميقاني 8.وزير النقل الأستاذ مجاهد بن عفرار 9.وزير الثروة السمكية المهندس رأفت الثقلي 10.وزير الزراعة والري

ألاستاذ د سالم الشبيبي 11.زير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ/ إبراهيم أبوبكر الهدار 12.وزير الكهرباء المهندس مبارك عوض التميمي 13.وزير النفط والمعادن المهندس عبدالله الدنبي 14.وزير الإعلام

الاستاذ سالم العولقي 15.وزير الثقافة والسياحة

الاستاذة نادرة عبدالقدوس 16.وزير العدل د عدنان الجفري 17.وزير الشؤون القانونية

د محمد سالم باهبري 18.وزير حقوق الإنسان

الدكتور محسن عسكر 19.وزير الشباب والرياضة

أ. محمد سعيد سالم 20.وزير الصناعة والتجارة

أ. أبوبكر سالم باعُبيد 21.وزير الصحة العامة والسكان

د سالم حسين الشبحي 22.وزير التعليم العالي والمهني

د. خالد باسليم 23.وزير التخطيط والتعاون الدولي دعبدالله باصهيب 24.وزير الإدارة المحلية

اللواء علي ناجي عبيد 25.وزير المياة والصرف الصحي المهندس محمد بهيدر 26.وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ مختار بن الخضر الرباش 27.وزير التربية والتعليم

الأستاذ عبدالرحيم جاوي ونوه العديد من السياسيين بأن التشكيل تم في وقت طارى وصعب جدا لانقاذ المحافظات وإيقاف الانفلات الذي سببه تخاذل الحكومة السابقة.

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