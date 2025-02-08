شكرا لقرائتكم خبر عن جهينة يمن ينشر التفاصيل الكاملة لعملية التمرد الذي حصلت مساء امس بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت مصادر انه قبل اشهر قامت القيادة العامة لقوات درع الوطن ممثلة بالقائد العام بشير المضربي بفرض بعض الضباط في الهيكل القيادي للواء الرابع الفرقة الثانية من ابناء الصبيحة الذي يقوده الشاب ابوالعز اسامة الردفاني .

واضافت:ذلك الامر اثار حفيظة قيادة اللواء الرابع وابدت امتعاضها من التدخل في الصلاحيات من قبل القيادة العامة .

لكن القيادة العامة كانت قد قررت نقل اللواء الرابع من مقره السابق في جبل الزيتونة بالعند الى منطقة قعوة الواقعة في الصبيحة وبعد ذلك استمر التدخل في شؤون اللواء كثيراً من قبل القيادة العامة وذلك الامر لم يعجب قيادة اللواء ممثلة بأبو العز الردفاني فبدأ القايد بتصرفات لم تعجب القيادة العامة للدرع وقائدها المضربي .

واختتمت:كان من المقرر تغيير القايد الردفاني وتعيين احد القيادات المقربة من المضربي علم القايد الردفاني اسامة بالخبر وقام بأخذ جميع عتاد اللواء في ساعة متأخرة ليلة امس والتوجه به صوب عدن لكن القيادة العامة كانت قد استبقت ذلك ووضعت نقاط امنية في الطريق الواقعة بين خور عميرة ورأس عمران بإتجاه صلاح الدين غرب عدن وهو مااسفر عن اشـ ـتباكات سقط على اثرها قتـ ـيل وعدد من الجرحى اضافة الى تعرض بعض الآليات لتلف بعض اجزائها اثر الرصـ ـاص .

نجحت القيادة العامة بقيادة ابوحاتم ومجدي مناضل والتركي في السيطرة على الموقف واخذ العتاد واقتياد كل من شاركوا الردفاني في عملية تهريب العتاد .

من/محمـد المسقعـي

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