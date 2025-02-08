شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم القاعدة يعلن مقتل أبو يوسف الحضرمي في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر تنظيم القاعدة في بيان له بمقتل أحد قياديه البارزين، المكنى بـ "أبو يوسف الحضرمي"، وذلك إثر تفجير دراجة نارية مفخخة في منطقة "الصمدة" بمحافظة مأرب.

وذكر البيان أن "أبو يوسف الحضرمي" كان من أبرز عناصر التنظيم ، وشارك في العديد من العمليات القتالية. وتوعد التنظيم بالانتقام لمقتله.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه.

ويعد هذا الإعلان بمثابة تأكيد على استمرار نشاط تنظيم القاعدة، رغم الضربات التي تلقاها.

