شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تحرك عسكري لقوات درع الوطن بعد محاولة التمرد في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن توجه تعزيزات عسكرية تابعة لقوات "درع الوطن" باتجاه محافظة المهرة شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن التعزيزات العسكرية تضم عشرات الآليات والأطقم العسكرية التي تم نقلها مؤخراً من معسكرات الحد الجنوبي للدفع بها إلى محافظة المهرة.

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