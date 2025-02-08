شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد احباط عملية تمرد عسكري...هذا مايحدث الان في العاصمة عدن "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ليلة شهدت عملية تمرد من قبل احد قادة الوية قوات درع الوطن شهدت مدينة عدن صباح السبت أجواء غائمة وقال مواطنون أن مدينة عدن شهدت أجواء غائمة كليا قبل قليل وطقس بارد



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد احباط عملية تمرد عسكري...هذا مايحدث الان في العاصمة عدن "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.