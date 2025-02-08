شكرا لقرائتكم خبر عن في الملاعب السعودية... شابة يمنية تتألق وتبهر الجميع بموهبتها "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مسابقات كرة القدم النسائية في السعودية تألق العديد من اللاعبات العرب، ويساهمن في تحقيق النتائج الإيجابية لأنديتهن في العشبي والصالات.

وساهم نظام دوري الدرجة الثانية السعودي للسيدات، الذي يسمح للأندية بتسجيل 4 لاعبات من فئة “المواليد” أو “المقيمات”، في بروز أكثر من لاعبة عربية في الدوري الذي اقترب من نهايته.

وبرز في صفوف فريق العروبة، المدافعة سمية جبران من اليمن، والتي كانت صمام لفريقها الذي نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية من دوري الدرجة الثانية السعودي للسيدات.

وكان العروبة، من منطقة الجوف، قد تعاقد مع اليمنية سمية جبران، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن لعبت مع فريق نجمة جدة، لثلاث سنوات.

وفي رحلة دور المجموعات من دوري الدرجة الثانية السعودي للسيدات 2025/2024، التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجحن زميلات سمية جبران في حصد المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر خيبر بفارق الأهداف.

وبسبب قوة دفاع العروبة، لم تهتز شباك الفريق سوى 4 أهداف في دور المجموعات، ليتأهل إلى الأدوار النهائية التي ستجرى منافساتها بعد أسبوعين في مدينة جدة، حيث سيواجه فريق اليرموك، ضمن دور الربع النهائي.

وسيتأهل بطل الدرجة الأولى ووصيفه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات 2026/2025، حيث تمتلك منظومة مسابقات كرة القدم النسائية في السعودية 3 دوريات، وأبرزها الدوري الممتاز.

ولم تتوقف نجاحات اليمنية سمية جبران عند حدود دوري الدرجة الثانية العشبي، حيث ترتدي شارة القيادة مع العروبة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة الصالات السعودية للسيدات 2025، التي انطلقت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويسعى العروبة للوصول إلى الأدوار النهائية ببطولة الصالات، حيث يتواجد بالمجموعة الأولى مع الأرطاوي والهمة والبيرق وعرعر.