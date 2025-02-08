شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يهاجم مدرب الهلال بعد تألقه مع سانتوس في أول ظهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، نيمار دا سيلفا، مدربه السابق في الهلال السعودي، خورخي جيسوس، بعد تألقه في أول مباراة بعد العودةورحل نيمار عن الهلال في الأيام الماضية بالمجان بعد اتفاق بالتراضي بالتنازل عن مستحقاته ليعود من جديد إلى سانتوس النادي الذي بدأ منه مشواره الكروي قبل الانتقال إلى أوروبا. ولعب البرازيلي صباح اليوم أولى مبارياته مع سانتوس أمام بوتافوجو وتعادلا 1-1، وشارك نيمار بديلًا في الشوط الثاني وقدم مستوى جيدًا للغايةوقال نيمار في تصريحات عبر قناة "CazeTV" البرازيلية: "أحتاج المزيد من الدقائق والمباريات، لست في كامل لياقتي، لكن لم أتوقع المجهود الذي بذلته في المباراة، سأكون أفضل بعد ثلاث أو أربع مباريات". وأضاف: "كنت على يقين من أنني سأظهر بمستوى مختلف في الملعب، هو المكان الوحيد الذي أستطيع فيه الدفاع عن نفسي ضد تلك التعليقات". وتابع: "قلت في الهلال أنني جاهز للعب، ولكن ليس لمدة 90 دقيقة كاملة، تعرضت لإصابة خطيرة (الرباط الصليبي في 2023) ثم تعرضت لإصابة أخرى، أحتاج من الجمهور التحلي بالصبر". وأتم: "شعرت بالغضب من تصريحات جيسوس عن عدم جاهزيتي البدنية، في التدريبات، أظهرت جاهزيتي وسجلت الأهداف، الملعب هو من يتحدث وسيكون ردي هنا

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