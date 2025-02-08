شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول مشاهد مباشرة للحظة التمرد على قوات درع الوطن "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان ابو العز اسامة الردفاني-قائد اللواء الرابع بالفرقة الثانية #درع_الوطن وبرفقته 25 فرد من قواتة حاولوا تهريب عتاد اللواء كاملاً من معسكر قعوة التابع لقوات الدرع

واضافت:هذا وعلمت قيادة #درع_الوطن فقامت بملاحقته والاشتباك معه والقبض عليه وعلى من معه بالقرب من مفرق عمران غرب #عدن

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اول مشاهد مباشرة للحظة التمرد على قوات درع الوطن "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.