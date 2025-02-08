شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جورجينا في طفولتها تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لجورجينا وأظهرت الصورة جورجينا في طفولتها وهي ترتدي فستانًا أبيض ملائكي وتحمل وردة بيدها، مما أبرز ملامحها البريئة والطبيعية في ذلك الوقت. وقد قارن المتابعون بين ملامحها في تلك الصورة وملامحها الحالية، معتبرين أن التغيير الذي طرأ على شكلها يعد من أبرز السمات التي تميزت بها خلال السنوات الماضية. ورغم التغيير الملحوظ في مظهرها، حافظت شريكة رونالدو على حضورها القوي بين المشاهير، خاصة في مجال الموضة والعلاقات العامة. وفي سياق متصل؛ احتفلت جورجينا بعيد ميلاد رونالدو الأربعين، حيث نشرت صورة عبر حسابها بتطبيق “إنستغرام”، وكتبت عليها : “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي أنا واقعة في حبك وفكرة أننا معًا، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد نادي النصر

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