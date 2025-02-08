احذر نقص هذا الفيتامين يسبب قلة النوم والأرق

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عدن - ياسمين التهامي - تبط نقص فيتامين د بمجموعة من الحالات الصحية، ويمكن أن يؤثر نقص هذا الفيتامين المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس" على العديد من جوانب صحتك، من مشاكل العضلات والعظام إلى الجلد والشعر، إلى اضطرابات المزاج، ويمكن أن يؤثر عدم تناول كمية كافية من فيتامين د على الصحة البدنية والعقلية، وقد أظهرت دراسة جديدة أن نقص فيتامين د لا يؤثر فقط على أنشطتك اليومية ولكن أيضًا على طريقة نومك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Sleep Medicine أن نقص فيتامين د مرتبط بضعف جودة النوم ومدته، حيث تشير الدراسة بشكل خاص إلى وجود ارتباط قوي بين فيتامين د وجودة النوم في حالات مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، وتظهر الدراسات أن انخفاض مستويات فيتامين د يرتبط بأعراض أسوأ لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان نقص فيتامين د يساهم في انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم أو العكس. دور مكملات فيتامين د في تحسين جودة النوم هناك أيضًا أدلة على أن مكملات فيتامين د قد تعمل على تحسين جودة النوم، في حين أن الأبحاث على الأطفال والمراهقين محدودة، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Current Pharmaceutical Design، فإن فيتامين د له دور مباشر وغير مباشر في تنظيم النوم، وعلى الرغم من ارتباط نقص فيتامين د باضطرابات النوم، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الأدلة لدعم دور مكملات فيتامين د في الوقاية من اضطرابات النوم أو علاجها. وتُظهر دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن نقص فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر اضطرابات النوم ويرتبط بصعوبات النوم وقصر مدة النوم والاستيقاظ الليلي عند الأطفال والبالغين. علاقة فيتامين د بالاستيقاظ المتكرر في الليل توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن نقص فيتامين د قد يؤدي إلى انخفاض جودة النوم، ويصبح الأشخاص أكثر عرضة للاستيقاظ كثيرًا في الليل، وتوصلت الدراسة إلى أن الحفاظ على مستوى مناسب من فيتامين د كان أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النوم المتواصل وتقليل عدد حالات الاستيقاظ الليلي، وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة الحالية تربط بقوة بين مستويات فيتامين د وجودة النوم واضطرابات مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم لدى البالغين والأطفال، على الرغم من أن العلاقة الدقيقة لا تزال غير واضحة، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان نقص فيتامين د يؤدي إلى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أو ما إذا كان انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم يسبب نقص فيتامين د، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف هذه الروابط. فيما يلى.. مصادر فيتامين د: من المهم الحفاظ على مستويات كافية في الجسم لمنع حدوث حالات صحية مقلقة بما في ذلك اضطرابات النوم، ويمكن أن يساعد تناول مكملات فيتامين د في تحسين جودة النوم ومدته، وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين د، الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل وصفار البيض وعيش الغراب ولكن بشكل أساسى والمصدر الطبيعى لهذا الفيتامين هو التعرض للشمس. كما توفر الأطعمة المدعمة مثل منتجات الألبان والحليب النباتي والحبوب أيضًا فيتامين د، ولكن تظل أشعة الشمس أفضل مصدر طبيعي لفيتامين د، في حين يمكن أن تساعد المكملات الغذائية إذا كان تناول الطعام غير كافٍ.

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