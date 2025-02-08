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عدن - ياسمين التهامي - أوصى رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، بدعاء ينبغي على كل مسلم أن يحفظه ويقوله في كل صلاة.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن هناك دعاء ورد في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويقوله في كل صلاة، وهو “اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا”.

الدعاء يُقال في التشهد الأخير قبيل السلام

وأضاف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: “قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”، مبينًا أن هذا الدعاء يُقال في التشهد الأخير قبيل السلام.

من صيغ الاستغفار

وأكد على أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظه ويقوله في كل صلاة يصليها فريضة كانت أو نافلة، لأن هذا الدعاء هو من الأذكار العظيمة وهو من صيغ الاستغفار، حيث يعترف العبد أمام ربه بظلمه لنفسه بارتكابه الذنوب والمعاصي راجيًا من الله الرحمة والغفران.

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شاهد.. شيخ سعودي ينصح بدعاء ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويقوله في كل صلاة (فيديو)