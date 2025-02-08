شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق طريف من أوتافيو على بلوغ رونالدو عامه الـ 40 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اي كورة – علق البرتغالي أوتافيو لاعب نادي النصر، على بلوغ مواطنه كريستيانو رونالدو عامه الأربعين، مشيدًا بإمكاناته الاستثنائية والتي من الصعب الوصول إليها. وقال أوتافيو خلال مقابلته مع قناة “Canal 11” البرتغالية: “كريستيانو يجعل العالم يتوقف، فاليوم يوم مميز له، عمره الآن 40 عامًا، أي أكبر مني بعشر سنوات، أنا في الثلاثين وأفكر في الاعتزال، بينما هو لا يزال في قمة مستواه. وأضاف مازحًا: “عمره 40 عامًا لكنه يملك جسد شاب في العشرين! من الصعب أن أتبعه، ما يفعله أمر مذهل، الأهداف التي يسجلها خلال عام واحد تتجاوز ما سجلته طوال مسيرتي!. “أتمنى أن يستمر بهذه الروح والحماس، احتفلنا معه بذكرى ميلاده، وكان الجميع سعداء، عندما يكون سعيدًا، نكون جميعًا سعداء”.

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